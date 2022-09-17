أسعار «حلاوة المولد» في الزقازيق.. تبدأ بـ70 جنيها للكيلو جرام

اقترب موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 2022، والذي يوافق 8 من شهر أكتوبر المقبل، و12 من ربيع الأول، ولعل شراء «حلوى المولد» المعدّة خصيصا لهذه المناسبة أبرز وسائل الاحتفالات، ولذلك انتشرت في المحلات والشوارع في مدينة الزقازيق، وتباع بأسعار متفاوتة بين 70 جنيهًا للكيلو جرام وحتى 100 جنيه.

المحلات تفترش بحلوى المولد في الزقازيق

وبدأت مصانع الحلوى إعداد وصناعة الحلويات في شهر أغسطس الماضي، استعدادًا لطرحها في الأسواق بكميات تكفي طلب المستهلكين، وذلك بالتزامن مع ذكرى الاحتفالات بالمولد النبوي، وبدأت المحلات تفرش «فتارين» العرض بأنواع مختلفة حلوى المولد اللذيذة.

أصناف حلوى المولد في الزقازيق وأسعارها:

من جانبه، قال «فتحي محمد»، بائع في أحد محلات الحلويات في الزقازيق في حديث الـ«الوطن»، عن الأصناف وأسعارها كالتالي:

حلوى أقراص كبير (حمص، سوداني، سمسم) سعر الكيلو 70 جنيهًا.

ملبن (مناديل، نوجة، جوز هند) 60 جنيهًا.

سعر التشكيلة من الأصناف السابقة 70 جنيه للكيلو.

سعر كيلو العلف (سمسم، حمص، سوداني) 80 جنيهًا.

وسعر كيلو تشكيلة المكسرات 100 جنيه: وتكون تشكيلة المكسرات منها: البسيمة، الفخفينا، الديدة، النوجة الجزرية، الملبن.

أما عن أطباق حلوى المولد فتبدأ من 150 جنيهًا، كما توجد علب حلويات خشبية على شكل عروسة المولد، تبدأ أسعارها 400 جنيه بوزن 3 كيلو جرامات.

وأشار فتحي، إلى استبدالهم عروسة المولد المصنوعة من السكر بالبلاستيك، لافتًا إلى طلب بعض الزبائن العروسة السكر البيضاء ولذلك قد تصنعها بعض المصانع خصيصا لهم، على أن يتم عرضها في الفتارين مزينة بالأوراق المزركشة «فستان العروسة»، مؤكدًا أنهم يوقفون بيع حلويات المولد في يوم الليلة الكبيرة والتي توافق التاسع من أكتوبر المقبل.