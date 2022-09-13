أسعار حلاوة المولد 2022 في مصر.. العلبة تبدأ من 45 جنيها

مع اقتراب موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يوم 12 ربيع الأول من السنة الهجرية، الذي يوافق ميلاديا هذا العام، السبت 8 أكتوبر المقبل، إذ يبحث كثير من المصريين عن أسعار حلاوة المولد 2022، التي يعتبر من أهم سمات الاحتفال بالمناسبة الدينية، بالإضافة إلى الحفلات الدينية والإنشاد.

أسعار حلاوة المولد 2022 في مصر

تعرض «الوطن» في إطار الموضوعات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار حلاوة المولد 2022، في أكبر المحلات التجارية، والتي جاءت كالتالي:

تراوح سعر علبة حلاوة المولد في السوق المحلي ما بين 240 إلي 900 جنيهًا، والعلبة الصغيرة التي تحتوى على 20 قطعة نحو 240 جنيهًا، والعلبة الكرتون المكونة من 40 قطعة بسعر 455 جنيهًا، والعلبة الصفيح المكونة من 40 قطعة بسعر 480 جنيهًا، والعلبة 55 قطعة بسعر 620 جنيهًا، وسعر العلبة الجامبو 75 قطعة بسعر 900 جنيهًا.

وفي المناطق الشعبية يباع سعر الكيلو ما بين 65 جنيهًا، وتباع القطعة مثل السمسية والسودانية، بسعر 4 جنيهات للواحدة.

أسعار حلاوة المولد 2022 بالمحلات التجارية

أسعار حلاوة المولد 2022، في محلات العبد، تباع العلبة المكونة من 19 قطعة بسعر 240 جنيهًا، والعلب المكونة من 40 قطعة بسعر 455 جنيهًا، والعلبة 40 قطعة مصنوعة من الصفيح بسعر 480 جنيهًا، والعلبة المكونة من 55 قطعة بسعر 620 جنيهًا، بينما العلبة 75 قطعة بسعر 900 جنيه.

وفي محلات ايتوال، يبدأ سعر العلبة الصغيرة، من 10 قطع بسعر 45 جنيهًا، والعلبة 18 قطعة بسعر 90 جنيهًا، والـ27 قطعة بسعر 155 جنيهًا، واللوكس 27 قطعة 155 جنيهًا، بينما اللوكس 36 قطعة بسعر 230 جنيهًا، واللوكس 48 قطعة بسعر 290 جنيهًا.

وسجل سعر حلاوة المولد في تسيباس، للعلبة الصغيرة 8 قطع نحو 40 جنيهًا، والعلبة 14 قطعة بـ90 جنيهًا، والعلبة 18 قطعة بسعر 160 جنيهًا، والعلبة اللوكس الصغيرة 225 جنيهًا.