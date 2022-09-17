تشييع جنازة شقيق الفنان أحمد شيبة بمنطقة القباري بالإسكندرية (صور)

أدى أهالي منطقة القباري بمحافظة الإسكندرية، صلاة الجنازة على شقيق الفنان أحمد شيبة بمسجد «حسان»، بحضور الفنان السكندري وأسرته وأفراد عائلته، وسط معالم من الحزن الشديد سيطرت على «شيبة» خلال نقل جثمان شقيقه إلى مثواه الأخير في مدافن القباري.

ونشر أحمد شيبه صورة لأخيه «محمود» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقًا عليها: «توفى إلى رحمة الله تعالى أخويا محمود شيبة، وستُشيع الجنازه من أمام مسجد حسان بعد الظهر، إسكندرية – القباري، ولا يريكم الله مكروها فى عزيز لديكم».

أهالي القباري يعزون أحمد شيبة في وفاة شقيقه

وحرص أهالي القباري على التواجد خلال صلاة الجنازة، وقدموا العزاء إلى الفنان أحمد شيبة الذي يحرص على التواجد بشكل مستمر مع أهالي المنطقة، حيث يجمعه بهم موائد الطعام والمحبة خلال يوم الجمعة من كل أسبوع، حال سمحت ظروفه بالتواجد.

أحدث ظهور للفنان أحمد شيبة

يذكر أن المطرب الشعبي أحمد شيبة طرح مؤخرا أغنيتة الجديدة بعنوان «طلق فاضي»، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات عمرو قطب وألحان خالد سلطان ووليد سامى، ومن توزيع أشرف البرنس.

كما طرح أحمد شيبة اغنية منذ فترة بعنوان «شيبة صعيدي»، والتي أداها باللهجة الصعيدية، وهي من كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع أشرف البرنس.