عمر كمال: أحمد شيبة من أهم الأصوات في تاريخ الغناء الشعبي

نشر مؤدي المهرجانات عمر كمال، صورة للفنان الشعبي أحمد شيبة، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: «أنا بحب الراجل ده جدا بدون أي أسباب، ليه قبول غير عادي عندي، سواء شخصيته أو صوته».

عمر كمال يمدح الفنان أحمد شيبه

وتابع عمر كمال: «أنا بشوفه من أهم الأصوات اللي جت على مدار تاريخ مصر في الشعبي، غير احترامه وأدبه وتدينه وقربه من ربنا».

يذكر أنّ الفنان عمر كمال، انتهى مؤخرا من تسجيل الأغنية الخاصة بفيلم «خطة مزنجر»، حسب ما ذكر عبر صفحته على فيس بوك، حيث نشر صورة له مع منتج العمل، وعلق عليها قائلا: «تم التعاقد والتسجيل والانتهاء من أغنية فيلم خطة مازنجر».

تفاصيل فيلم خطة مازنجر

فيلم خطة مازنجر، بطولة: ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمود حافظ، أوس أوس، سما إبراهيم، مصطفى البنا، وإسماعيل فرغلي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري، وإخراج رامي رزق الله ومن المفترض طرحه في دور العرض 25 أغسطس.