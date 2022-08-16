«الموسيقيين» تنتصر لـ أحمد شيبة في قضيته مع منتج فني

عقدت نقابة المهن الموسيقية، اليوم، جلسة تحقيق مع محامي الفنان أحمد شيبة، بعد أن تقدم ضدهم منتج يدعى أحمد فخري، للنقابة بشكوى يدعي فيها إخلال أحمد شيبة بتعاقده معه الذي تم عام 2006

«الموسيقيين»: عقد المنتج مع شيبة انتهى منذ 15 عاما

التعاقد بين فخري وشيبة كان ينص على أن يتعاملا سويا في عام 2006، وينتهي في نفس العام، وهو الأمر الذي قررت النقابة بسببه الانتصار للفنان على حساب المنتج.

وكشف سعد المتولي، رئيس الشؤون القانونية بالنقابة، لـ«الوطن» بأن النقابة بعد اطلاعها على الأوراق والمستندات تأكدت من صحة موقف شيبة بأن تعاقدهم انتهى منذ أكثر من 15 عاما.

أحمد شيبة له الحق في الغناء دون المنتج أحمد فخري

أحمد شيبة كان قد طرح مؤخرا أغنيته الجديدة «طلق فاضي»، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات عمرو قطب وألحان خالد سلطان ووليد سامي، ومن توزيع أشرف البرنس.

وتقول كلمات الأغنية:

كلها عارفه تمام بعضيها

متعيشوهاش بقا وتسوقو فيها

والشيطان يلعب بدماغكم

وتقولو حاجه تحاسبو عليها

مش كل واحد رجله تشيله

يفتكر انه معلم جيله

وهو هفأ وفي نفسه عويل

والناس علي عينه بتديله

صدعتونا كلام

عايزين نشوف افعال

لو انتو كله تمام

اثبتولي انكو ابطال

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية ستشهد خلال الأيام المقبلة إجراء انتخابات على مقعد نقيب الموسيقيين، حيث سيتم إجراء الانتخابات في الحادي عشر من شهر أكتوبر المقبل، ولم يترشح بعد أي عضو على المنصب.