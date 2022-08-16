أحمد شيبة وطارق الشيخ يشاركان في أغنية «قطعت بيا يا صاحبي» غدا

يتعاون نجوم الأغنية الشعبية أحمد شيبة، وطارق الشيخ، وأحمد عامر، وعربي الصغير، ومحمد سلطان ومحمد عبد المنعم، في أغنية جديدة، تحمل اسم «قطعت بيا يا صاحبي»، ومن المُقرر طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتأتي هذه الأغنية، إهداءً إلى صديقهم سيد سكر، الذي وافته المنية قبل عامين، عن عمر ناهز 35 عامًا، حيث كان صديقًا لعدد كبير من نجوم الأغنية الشعبية.

صُناع أغنية «قطعت بيا يا صاحبي»

«قطعت بيا يا صاحبي»، من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع «بلوكة»، وإنتاج شركة «سيف ميوزك» لصاحبها أسامة أبو سيف.

طارق الشيخ يتعاون مع مسلم في «كله فيك»

وفي سياق آخر، يتعاون طارق الشيخ، مع المُغني مسلم، في أغنية جديدة «كله فيك»، ومن المُقرر طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، خلال الفترة المُقبلة، على طريقة الفيديو كليب، حيث جرى الانتهاء من تصويرها مؤخرًا بشكلٍ نهائي، وتعتبر هي العمل الأول الذي يجمعهما معًا، والأغنية من إنتاج وإخراج مصطفى سويفي.

أما الفنان أحمد شيبة، طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم «money»، تعاون فيها مع مؤدي المهرجانات إسلام شندي، حيث جرى طرحها على طريقة الفيديو كليب، ويشارك معهما المطرب إسلام دولسيكا.

أغنية «money» من كلمات إسلام شندي وكوكو، وتوزيع إسلام شندي وخليل، وتم تصويرها على مدار يوما كاملًا في أحد القصور التي تقع في منطقة الجيزة في أكثر من لوكيشن داخل القصر.