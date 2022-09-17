رصف 12 شارعا في الإسكندرية بعد الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات خدمية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل، ورؤساء الأحياء، على ضرورة إعادة الشيء لأصله في الشوارع التي تم الانتهاء من المشروعات الخدمية بها، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة الطرق بنطاق جميع الأحياء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

إعادة الشيء لأصله في شوارع الإسكندرية

وأوضح محافظ الإسكندرية، في بيان، أنه يتم العمل حاليا على إعادة الشيء لأصله وتنفيذ طبقة الأسفلت في 10 شوارع بحي وسط وشارعين بحي الجمرك، وذلك عقب انتهاء شركات الخدمات من المشروعات الخدمية التي تقوم بها لخدمة تلك الشوارع.

ولفت «الشريف» إلى أنه يتابع عن كثب نسب تنفيذ أعمال رصف الشوارع بجميع الأحياء، وخاصة فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة.

شوارع تحت التطوير في الإسكندرية

من جانبها أشارت المهندسة أمل محمود أنه خلال الأيام الماضية تم البدء في عملية إعادة الشيء لأصله ووضع طبقة أسفلت والطبقة السطحية في شوارع «الشهيد جواد حسني - شارع جلال الرومي - شارع يوسف فهمي الجزايري - شارع الشيخ حافظ عثمان» بمنطقة الإبراهيمية، وشوارع «محسن - النهضة النوبية - شجرة الدر - المعلم أيوب - ابن جعفر- ابن محسّن» بمنطقة محرم بك بحي وسط، وذلك عقب انتهاء شركتي الصرف الصحي والكهرباء من أعمالهم بتلك الشوارع.

كما تم إعادة الشيء لأصله بشارعي «إسماعيل صبري - ومسجد سيدي تمراز» بالمنشية في نطاق حي الجمرك، عقب الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بها.