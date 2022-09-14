محافظ الإسكندرية: تطوير طريق «أم زغيو» بتكلفة مليار جنيه

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، الأعمال الإنشائية للمحطة الوسيطة لتجميع وتدوير المخلفات غرب المحافظة، التي تتم على مساحة 5 آلاف متر، وبقدرة استيعابية 1000 طن يوميًا.

وأصدر «الشريف» تعليمات باستمرار أعمال تمهيد طريق أم زغيو بطول 8 كيلو مترات، وذلك كإجراء مؤقت لحين الانتهاء من دراسة أعمال تطوير البنية المتهالكة بالطريق، وعلى رأسها أعمال الصرف الصحي، وتُقدر التكلفة التقديرية الأولية بمليار جنيه.

أهمية طريق أم زغيو في الإسكندرية

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية خلال الجولة، أن طريق أم زغيو من الطرق الحيوية بالمحافظة، مشيراً إلى أن المشاكل الموجودة بطريق أم زغيو متراكمة على مدار عشرات السنين الماضية.

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه تم البدء في أعمال التمهيد بالطريق لتيسير حركة مرور المركبات وسيارات النقل عليه، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقًا للإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك بحضور السيد موسي رئيس حي العجمي، واللواء عمرو عبدالمنعم رئيس وحدة التدخل السريع، وأحمد عبدالمجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية.