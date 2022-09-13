محافظ الإسكندرية: فسخ تعاقدات مستأجري الشواطئ حال تكرار المخالفات

صدق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على توقيع غرامات مالية على 3 من مستأجري الشواطئ بالقطاع الشرقي، بعد رصد عدد من المخالفات والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وشدد محافظ الإسكندرية، في بيان، على أنه لن يتغافل عن أي تجاوزات وسيجري التعامل بحزم مع المخالفات، وفي حال تكرار المخالفة يجري فسخ التعاقد.

تكثيف الحملات الرقابية على شواطئ الإسكندرية

ووجه المحافظ الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بتكثيف الحملات الرقابية على جميع شواطئ الإسكندرية، للتأكد من الالتزام الكامل بجميع التعليمات.

وأوضح أن كل شكاوى المصطافين ورواد الشواطئ تجري مراجعتها جيداً والتحقق منها بواسطة مراقبي ومفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

حصر عدد مخالفات كل شاطئ تمهيدا لفسخ التعاقد

أشار اللواء جمال رشاد إلى أن عمليات الرقابة ورصد مخالفات مستأجري الشواطئ تتم يوميا بمعرفة لجنة مختصة تعكف حاليا على حصر عدد مخالفات كل شاطئ لتحديد الشواطئ التي سيجري فسخ التعاقدات معها طبقا لما نصت عليه كراسات الشروط وبنود التعاقد.

أوضح أن المخالفات التي جرى رصدها هي فرض إكراميات على رواد الشواطئ، وسوء نظافة الشاطئ وفرض رسوم على دخول دورات المياه وسوء حالة نظافتها، والمغالاة في أسعار الألعاب المائية، وعدم التزام عمال الإنقاذ والأبراج، وسوء معاملة الرواد.