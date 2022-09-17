«العلاج الطبيعي» تحيل طبيبان إلى التحقيق بتهمة «استغلال النفوذ»

أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، عن إحالة كلا من الدكتورة كلارا كامل مسعود والدكتور إسلام عز الدين، العاملين بمديرية الشؤون الصحية بسوهاج، للتحقيق لما بدر منهما من مواقف ضد زملائهم أطباء العلاج الطبيعي.

قرار الإحالة للتحقيق

وأكدت النقابة أنها اتخذت قرار الإحالة للتحقيق، بعد ورود مجموعة من الشكاوى من أطباء العلاج الطبيعي بسوهاج، بتعسف الدكتورة كلارا كامل مسعود والدكتور اسلام عز الدين، العاملين بمديرية الشؤون الصحية بسوهاج ضد عدد كبير من الأطباء هناك، وقيامهما بغلق العيادات الخاصة بالأطباء دون وجه حق استغلالا لنفوذهما، مما أضر بأطباء العلاج الطبيعي.

نقابة العلاج الطبيعي ضد أي شخص يستغل نفوذه

وقال الدكتور محمد محسن، المتحدث باسم نقابة أطباء العلاج الطبيعي، إن النقابة ضد أي شخص يستغل نفوذه بأي شكل من الأشكال ضد زملائه من أطباء العلاج الطبيعي، مؤكدا أن النقابة لن تتهاون في هذا الأمر، وستتخذ إجراءات لردع مثل هذه التصرفات، لضمان حق وسلامة أطباء العلاج الطبيعي، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى بالتنسيق مع وزارة الصحة في محافظة سوهاج.

ودعا «محسن» جموع أطباء العلاج الطبيعي، أن يخطروا النقابة في حال تعرض أي طبيب لمظلمه أو تعسف وسيجد النقابة واقفه حائط صد لمثل هذه التصرفات.