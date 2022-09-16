«العلاج الطبيعي» تكرّم «الوطن» لمهنيتها ومساهمتها في رفع شأن المهنة

كرّمت نقابة أطباء العلاج الطبيعى، اليوم، الزميلة إسراء سليمان، مسئولة ملف النقابات المهنية بالجريدة، لمساهمتها فى رفع شأن مهنة العلاج الطبيعى. جاء ذلك خلال احتفال النقابة بإقامة مؤتمر علمى لشباب الأطباء وخريجى كليات العلاج الطبيعى.

الزميلة إسراء سليمان تتسلم «درع النقابة».. و«سعد»: الجريدة منبر للوعى

وأهدى الدكتور سامى سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعى، الزميلة درع النقابة وشهادة تقدير، متقدماً بخالص الشكر لجريدة «الوطن» على إخلاصها ومجهوداتها، فى رفع شأن مهنة العلاج الطبيعى، ونشر القضايا المهنية التى تهم كافة أطبائها. وقال «سعد»، فى تصريحات خلال التكريم، إن الصحافة لها دور كبير فى توعية المواطنين والدفاع عن القضايا الوطنية المهمة، مشيداً بدور «الوطن» فى رفع الوعى وتغطية القضايا الجادة ونشر كافة الأمور والقضايا المهنية الخاصة بالعديد من الفئات المجتمعية، ومنهم أطباء العلاج الطبيعى، بما يحافظ على صحة المواطن وتعرّف الأطباء بقضاياهم المهنية ومستحدثاتها.