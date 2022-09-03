«العلاج الطبيعي» تحذر من مزور وآخر يجمع تبرعات.. بالمستندات

أصدرت نقابة أطباء العلاج الطبيعي، تحذيرا من شخص مزور ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وشهادته، وآخر يجمع تبرعات وهمية للمرضى ويفشي أسرارهم كما تقدمت النقابة ببلاغات ضدهما.

الحرب على الدخلاء والأدعياء لمهنة العلاج الطبيعي

وقالت النقابة إنه في ضوء الحرب على الدخلاء والأدعياء لمهنة العلاج الطبيعي، تحذر من التعامل مع المدعو تامر مصطفى حسين، موضحة أن المذكور يحمل ترخيص مزاولة مهنة رقم/ 38946 بتاریخ 2000/7/22 مسجل بها بكالوريوس علاج طبيعي تخصص حركي وعضلي، مؤكدة أنه بالكشف عن المذكور في سجلات وزارة الصحة وسجلات النقابة العامة للعلاج الطبيعي تبين عدم وجود هذا الاسم حيث وجد أنه مزور في ترخيص مزاولة المهنة.

وأكدت النقابة أنه وردت شكاوى عديدة إليها منه كما أنه طبقا للإعلانات يعمل بعيادات بمحافظة القاهرة.

بلاغات للنيابة و«الصحة» و«حماية المستهلك»

وأعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أنها تقدمت ببلاغات للنيابة العامة ولوزارة الصحة، وجهاز حماية المستهلك ضد المذكور والمركز الذي يعمل به.

وأهابت النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالمواطنين عدم التعامل مع الدخلاء والأدعياء والتأكد من كارنيه مزاولة المهنة الصادر من النقابة العامة للعلاج الطبيعي والتراخيص المكانية والإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الواتساب رقم 01098887070.

كما حذرت من التعامل مع الدكتور مينا شكري في أي تعاملات مادية كانت أو عملية أو اجتماعية، مؤكدة أنه قام بسرقة روشتات من مركز للخدمات الطبية.

وأعد تقارير طبية مزيفة لمرضى بهدف جمع التبرعات، كما سرق أكلشيهات وأختاما من المركز وجمع تبرعات تخطت الـ40 ألف جنيه.