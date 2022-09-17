بدء الجلسة السابعة للحوار الوطني تحت شعار «المساحات المشتركة»

انطلقت منذ قليل فاعليات الجلسة السابعة لمجلس أمناء الحوار الوطني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر، بحضور ضياء رشوان المنسق العام، تمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بين مختلف القوى الوطنية والسياسية.

الجلسة السابعة للحوار الوطني

ويشارك في الجلسة السابعة لمجلس أمناء الحوار الوطني، المقررون العموميون والمقررون العموميون المساعدون للمحاور الرئيسية الثلاثة؛ السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي، وهم: الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والدكتور مصطفى كامل السيد المقرر العام المساعد للمحور السياسي، الدكتور أحمد محمود جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، والدكتور عبدالفتاح الجبالي المقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، المهندس خالد عبدالعزيز المقرر العام للمحور المجتمعي، والدكتورة هانيا شلقامي المقرر العام المساعد للمحور المجتمعي.

فاعليات الجلسة السابعة للحوار الوطني

ويشهد الاجتماع السابع لـ مجلس أمناء الحوار الوطني نقاشًا مع المقررين العموميين والمقررين العمومين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة؛ السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي، بهدف الاستماع لوجهات نظرهم، وتبادل الآراء عن أهم القضايا، وكذلك وضع مهام مقرري اللجان كافة ضمن لائحة سير الإجراءات في جلسات اللجان الفرعية التي سيضعها المجلس.

الحوار الوطني: مخرجات جدية نحو الجمهورية الجديدة

وأشادت إدارة الحوار الوطني، في بيان أمس، بدور المقررين والمقررين المساعدين، مؤكدة أنهم يحملون على عاتقهم قضايا ومتطلبات عدةٍ مُقدمة من كافة الجهات؛ بإنطلاق مرحلة جديدة تحت شعار "المساحات المشتركة"، ليجتمعوا معًا، بمشاركة كافة فئات المجتمع، من أجل الوصول إلى مخرجات جدية نحو الجمهورية الجديدة.

وأشارت إدارة الحوار إلى أنه منذ إطلاق دعوة رئيس الجمهورية لإطلاق الحوار الوطني، تشكّل مجلس أمناء الحوار الوطني من مختلَف الانتماءات والخلفيات والخبرات المتنوعة، وحملوا على عاتقهم مسئولية وضع الأُطُر والاستراتيجيات العامة، لرسم طريق الحوار الوطني، نحو الجمهورية الجديدة، عبر مساحات مشتركة.