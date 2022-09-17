«extra news» تشيد بسلسلة حوارات جريدة «الوطن» عن الحوار الوطني

أشادت قناة «extra news»، بسلسلة حوارات «الحوار الوطني» التي قدمتها جريدة «الوطن» على مدار الأيام الماضية، انطلاقًا من الدور الوطني والمهني لها، إذ استعرضت سلسلة الحوارات التي أجريت مع مقرري ومساعدي المحاور واللجان.

قضايا المحور الاجتماعي

وناقشت جريدة الوطن في سلسلة حوارات «الحوار الوطني» المحاور المختلفة ولاسيما قضايا المحور الاجتماعي من التعليم والصحة إلى الأسرة والسكان.

وكان مانشيت جريدة «الوطن» في عدد اليوم بالنسبة للحوار الوطني بعنوان «الحوار الوطني.. قادرون على بناء المستقبل»

اجتماع الحوار الوطني

وأعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أنَّ مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه السابع، اليوم السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب

وأضاف المنسق العام، في بيان، أنَّه من المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، لقاءً تعارفيًا مع المقررين العموميين والمقررين العمومين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة؛ السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي، والاستماع لوجهات نظرهم، وكذلك البت في وضع مهام مقرري اللجان كافة ضمن لائحة سير الإجراءات في جلسات اللجان الفرعية التي سيضعها المجلس.