برلماني يشيد بقرارات العفو الرئاسي: تدعم الحوار الوطني

إشادات واسعة بقرارات العفو الرئاسي التي صدرت مؤخراً، وأخرها الإعلان عن قائمة تضم 46 من المحبوسين احتياطيا أمس الأول، وأكّد الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أنَّ قرار إخلاء سبيل 46 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا مختلفة، خطوة إيجابية قبل انطلاق جلسات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنَّ قرارات العفو الرئاسي تأتى ضمن آليات ومجريات الحوار الوطني من أجل خلق حالة من التقارب بين جميع الأطياف السياسية.

العفو الرئاسي يؤكد حرص القيادة السياسية على إنجاح الحوار الوطني

وقال «محسب»، إنَّ الإفراج عن المحبوسين يدعم الحوار الوطني ويؤكّد حرص القيادة السياسية على إنجاحه وتوحيد الجبهة الداخلية للدولة المصرية، لافتًا إلى أنَّ قرارات العفو الرئاسي لاقت ترحيبًا كبيرًا من جانب القوى السياسية خاصة المعارضة، وهو ما يمثل دافع قوى لهم للمشاركة بفاعلية في الحوار، من أجل عرض رؤيتهم للقضايا الوطنية التى تمس المواطن البسيط.

ووجه عضو مجلس النواب، التحية للجنة العفو الرئاسي لدورها الفعّال من أجل حل هذا الملف رغم ما تتعرض له من نقد، الأمر الذي يفتح صفحة جديدة نحو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ينتظرها الشعب المصري، ويحمل النخبة السياسية بكل أطرافها مسؤولية تاريخية لإنجاح الحوار الوطني.

مصر تعمل على ترسيخ مبادئ الحرية

وشدد على أنَّ مصر تمضي قدمًا لتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان، والترسيخ لمبادئ الحرية والتعبير عن الرأي وقبول الاختلاف دون تبادل التهم، مؤكّدًا أنَّ هذه المبادئ هي أحد أعمدة الجمهورية الجديدة التي تقع على القوى السياسية مسئولية ترسيخها في المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ لجنة العفو الرئاسي أعلنت إخلاء سبيل 46 شخصًا من المحبوسين احتياطيا، التي أعقبت خروج 33 من المحبوسين احتياطيًا الأسبوع الماضي.