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مجلس أمناء الحوار الوطني يضع خطط ولائحة اللجان الفرعية غدا

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يسرا البسيوني
08:04 م | الجمعة 16 سبتمبر 2022
الحوار الوطني

الحوار الوطني

أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه السابع، غدا السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 1 ظهرا.

وأضاف، في بيان، أنه من المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، لقاءً تعارفيًا مع المقررين العموميين والمقررين العمومين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة؛ السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي، والاستماع لوجهات نظرهم، وكذلك البت في وضع مهام مقرري اللجان كافة ضمن لائحة سير الإجراءات في جلسات اللجان الفرعية التي سيضعها المجلس.

بيان بنتائج الاجتماع 

وتابع أنه إعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بيانا يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.

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