تأجيل محاكمة 36 متهما في واقعة مقتل شخص بطنطا.. مشاجرة بين عائلتين

قررت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة 36 شخصا في واقعة مقتل شخص في مشاجرة بين عائلتين إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل، وذلك في القضية رقم 15506 لسنة 2022 جنح مركز طنطا، والمقيدة برقم 1142 لسنة 2022 كلي غرب طنطا.

وقررت هيئة محكمة جنايات طنطا تأجيل القضية لسماع أقوال أحد المتهمين في القضية، والمتهم فيها 36 شخصا من عائلتين بقرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز ومدينة طنطا، بعد أن نشبت بينهم مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أسفرت عن مصرع أحد الأشخاص وإصابة آخرين، بسبب خلافات سابقة بين العائلتين.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصا بين عائلتين في قرية ميت حبيش البحرية، أسفرت عن مقتل شخص، وإصابة آخرين، بسبب خلافات سابقة بينهم.

فرض كردون أمني

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا، وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان عام مركز شرطة طنطا، ونقلت سيارت الإسعاف المصابين إلى المستشفى، والجثة إلى المشرحة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أصدرت قرارها بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.