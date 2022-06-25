أمن الغربية يكثف جهوده لضبط سائق صدم شخصين بسيارته

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية من جهودها لضبط أحد الأشخاص صدم اثنين آخرين بسيارته، بينهما طالب بالمرحلة الثانوية، أثناء قيادته السيارة بطريقة جنونية، على الطريق الزراعي السريع، قرب قرية «كفر ديما»، بدائرة مركز كفر الزيات، ما أسفر عن إصابتهما بجروح وكسور بالغة.

تفاصيل واقعة دهس شخصين بكفر الزيات

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ بقيام سيارة الملاكي بصدم شاب وتلميذ على الطريق الزراعي السريع، بين مدينتي طنطا وكفر الزيات، بالقرب من قرية كفرديما التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والمعاينة، تبين إصابة كل من «عبدالرحيم سعيد الجبالي»، 23 سنة، بإصابات بالغة واشتباه نزيف بالمخ وقطع بالحجاب الحاجز، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا في حالة حرجة، و«محمد رضا السرسي»، 16 سنة، طالب بالصف الأول الثانوى الصناعي بكفر الزيات، مصاباً بكسور وسحجات، وتم نقله إلى مستشفى كفر الزيات العام.

المتهم ترك السيارة في موقع الحادث وهرب

تبين من التحريات والمعاينة التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن المصاب الأول كان يقود دراجة نارية في طريق عودته لمنزله حيث تعطلت، وقام باستدعاء المصاب الثاني بواسطة «تروسيكل» للقيام بسحب الدراجة النارية، حيث فوجئا بسيارة ملاكي من نوع الجيب تصطدم بهما، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى إصابتهما، وقيام صاحب السيارة المتسببة في الحادث بترك سيارته والفرار هارباً، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها وضبط المتهم.