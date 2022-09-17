«مكافحة الإدمان» ينظم يوما رياضيا للمتعافين من تعاطي المخدرات بالبحر الأحمر

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يوما رياضيا للمتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة البحر الأحمر في إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات»؛ لإعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة بالأنشطة الرياضية.

مساندة المتعافين على الاندماج في المجتمع

وشارك الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، المتعافين من تعاطي المواد المخدرة لعب كرة القدم، وذلك في إطار الحرص والتأكيد على إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع، وكذلك التأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن 16023 للصندوق ووفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى بث روح التحدي والإرادة في تنافس رياضي بين شباب المتعافين.

تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل

ويحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على إتاحة تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة، إذ جرى تدريب ما يقرب من 9500 متعاف حتى الآن داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق ضمن برنامج العلاج بالعمل، كما يجري أيضا إتاحة توفير تمويل المشروعات الصغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي ضمن مبادرة بداية جديدة لإقراض المتعافين من تعاطي وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم.