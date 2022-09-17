ابنة ملك تايلاند من أمام معبدي الأقصر والكرنك: الحضارة المصرية عظيمة

أعربت الأميرة سيرافينا فارى ناريراتانا راجا كانيا، الابنة الصغرى لملك تايلاند فاجيرالونجكورن برا، عن انبهارها بعظمة وروعة الحضارة المصرية القديمة وذلك خلال زيارة سياحية أجرتها اليوم لمعبدي الأقصر والكرنك، في إطار زيارتها السياحية الخاصة للمحافظة والتي تستغرق ثلاثة أيام.

زيارة معبد الأقصر

وبدأت الأميرة جولتها الأثرية، صباح اليوم السبت، بزيارة معبد الأقصر، يرافقها الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام معابد الكرنك، والذي شرح لها مكونات المعبد وأهميته الأثرية وتاريخه، ولشدة انبهارها بعظمة الحضارة المصرية، التقطت الأميرة العشرات من الصور الفوتوغرافية لكل شيء في المعبد.

زيارة معبد الكرنك

وتابعت سيرافينا زيارتها الأثرية إلى معابد الكرنك، والبحيرة المقدسة والجعران المقدس، ومعبد آمون وآتون وخونسو، وبهو الأعمدة وطريق الكباش.

زيارة غير رسمية

وكانت ابنة ملك تايلاند قد وصلت للأقصر أول أمس، برفقة أسرتها في زيارة غير رسمية، وتقيم في أحد الفنادق ال 5 نجوم المطلة على النيل، وزارت أمس وادي الملوك والملكات، ومعبد حتشبسوت.

المغادرة إلى أسوان

ومن المقرر أن تغادر سيرافينا ابنة ملك تايلاند، الأقصر إلى مدينة أسوان عبر رحلة نيلية «كروز»، لاستكمال زيارتها للمعابد والمناطق الأثرية، وكان سفير تايلاند لدى القاهرة، قد أجرى زيارة سابقة للأقصر تمهيدا لزيارة ابنة الملك.