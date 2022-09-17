اعتماد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة والفنية والخدمات في الإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2022 / 2023 ليقبل بحد أدنى بمجموع 210 درجات، وذلك بحسب الفراغات والكثافات المتاحة في بعض الإدارات.

جاء ذلك بحضور نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

تنسيق الخدمات المسائية ثانوي عام مسائي في الإسكندرية

واعتمد محافظ الإسكندرية تنسيق فصول الخدمات المسائية ثانوي عام مسائي للعام الدراسي 2022/ 2023 بحد أدنى 190 درجة، وذلك طبقًا للكثافات وطلبات أولياء الأمور.

تنسيق المرحلة الثالثة للتعليم الفني في الإسكندرية

كما اعتمد المحافظ تنسيق التعليم الفني المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول الثانوي لمدارس التعليم الفني بنوعياته (زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج) بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية فأن التقديم يكون متاحا للطلاب من خلال هذا الرابط ادخل هنا.

خفض درجات التعليم الفني في الإسكندرية

وانخفضت درجات التعليم الفني في الإسكندرية حيث تبدأ عمليات القبول لأصحاب الدرجات التي تبدأ من 160 درجة في الشهادة الإعدادية، فيما تبلغ أعلى المدارس في المرحلة الثالثة من تنسيق التعليم الفني في الإسكندرية 200 درجة.