فتح تقليل الاغتراب لمراحل تنسيق الثانوية العامة في جامعة المنصورة غدا

أعلن مكتب التنسيق والتحويلات المركزي بجامعة المنصورة، عن فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، وفي حدود النسبة المُقررة 10% وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم غد الثلاثاء الموافق 13/9/2022 حتى يوم السبت الموافق 17/9/2022 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg

شروط تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر

وأكد مكتب التنسيق والتحويلات المركزي بجامعة المنصورة، في بيان، أن تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، سيكون ‏‏وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

وأشار إلي أنه بالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة فيُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.