خفض تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة والفنية بأسوان.. الحد الأدنى 214

وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على قرار تخفيض مجموع تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، للعام الدراسي 2022 / 2023، ليكون 214 درجة، كما وافق المحافظ على تخفيض مجموع تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني، لتتراوح الحدود الدنيا لها ما بين 140 وحتى 170 درجة.

وأكد «عطية» أن قرار تخفيض التنسيق، جاء استجابة لمطالب الكثير من أولياء الأمور وحرصًا على مستقبل الطلاب، مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمامهم للالتحاق بالمرحلة الثانوية وإتاحة أكثر من فرصة في ضوء الكثافة المحددة والمقترحة.

مدارس التعليم الفني التي شهدت خفض تنسيق القبول

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفي، أن هذا القرار جاء بناءً على توجيهات محافظ أسوان بإعداد دراسة وفقًا لمجموعة من الآليات والقواعد، ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوى العام والفني والمجهزة، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل.

وأشار المحافظ إلى أن مدارس التعليم الفني التي شهدت خفض تنسيق القبول، هي:

- مدرسة الطويسة الصناعية بنين.

- مدرسة دراو الصناعية بنات.

- مدرسة بنبان الصناعية بنات.

- مدرسة كامل يعقوب الصناعية بنين.

- مدرسة كلابشة الصناعية بنات.

- مدرسة نصر الصناعية بنات .

- مدرسة كوم أمبو الصناعية البنين والبنات.

- مدرسة الرغامة الصناعية البنين والبنات.

- مدرسة الكاجوج الصناعية بنين.

- مدرسة سلوا الصناعية بنات.

- مدرسة إدفو الصناعية البنين والبنات.

- مدرسة كلح الجبل الصناعية المشتركة.

- مدرسة الشراونة الصناعية المشتركة.

- مدرسة البصيلية الصناعية بنين.

- مدرسة الرمادي الصناعية المشتركة بحري وقبلي.

- مدرسة الرديسية الصناعية المشتركة.

- مدرسة أحمد إبراهيم الشريف ص المشتركة.

- مدرسة المحاميد الصناعية المشتركة، حيث يكون الحد الأدنى للقبول فيها 170 درجة بدلاً من 185 درجة، وبالنسبة لمدرسة الصيد لتربية الأسماك، يكون الحد الأدنى للقبول فيها 175 درجة بدلاً من 185 درجة.

ومن المدارس أيضًا، مدرسة حسين مرسال الصناعية بنات، مدرسة محمد محسن شعيب الصناعية بنات، مدرسة عبد الله الشرقاوي الزخرفية، حيث يكون الحد الأدنى للقبول فيها 170 درجة بدلاً من 180 درجة، بالإضافة إلى مدرسة أبو سمبل السياحية الصناعية، ليكون الحد الأدنى لتنسيق القبول فيها 140 درجة بدلاً من 155 درجة.