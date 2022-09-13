اليوم آخر فرصة لطلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات الأهلية

ينتهي موعد التقديم في تنسيق الجامعات الأهلية للمرحلة الثانية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أكدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ومن المقرر إعلان النتيجة عقب غلق باب التنسيق بـ72 ساعة، بعد فرز رغبات الطلاب وتوزيعها وفق الطاقة الاستيعابية للكليات ببرامجها المختلفة، وتستعرض «الوطن» طريقة الاستعلام عن نتيجة الجامعات الأهلية خلال السطور التالية:

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يختار الطالب خدمات تنسيق الجامعات الأهلية.

- يكتب الطالب رقم الجلوس.

- يدخل الطالب الرقم السري.

- يضغط الطالب على زر «عرض النتيجة».

- يحصل الطالب على النتيجة ويقوم بطباعة بطاقة الترشيح.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ تنسيق الجامعات الأهلية متاح لطلاب الثانوية العامة، وغير مسموح لطلاب الدبلومات الفنية أو الشهادات الأزهرية، لافتة إلى أنّ هذه الجامعات بها برامج بينية تواكب احتياجات سوق العمل، وفيما يلي الجامعات الأهلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

أسماء الجامعات الأهلية الجديدة

جامعة أسيوط الأهلية الجديدة.

جامعة المنوفية الأهلية الجديدة.

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

جامعة المنصورة الأهلية الجديدة.

جامعة المنيا الأهلية الجديدة.

جامعة حلوان الأهلية الجديدة.

جامعة الزقازيق الأهلية الجديدة.

جامعة الإسكندرية الأهلية الجديدة.

جامعة بني سويف الأهلية الجديدة.

جامعة شرق بورسعيد الأهلية الجديدة.

جامعة بنها الأهلية الجديدة.

جامعة جنوب الوادي الأهلية الجديدة.

من جانبه، قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إنّ الجامعات الأهلية جامعات منبثقة من الجامعات الحكومية ولا تهدف للربح، موضحًا أنها تشمل مجموعة من البرامج المميزة التي تواكب احتياجات سوق العمل.

وأضاف «سوسة» لـ«الوطن»، أنّ هذه الجامعات تؤهل الطلاب من خلال صقل مهاراتهم في المعامل المتخصصة، مشيرًا إلى أنها شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل طلاب الشهادات المعادلة.