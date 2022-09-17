إحباط تهريب شحنة هواتف محمولة بقيمة 2.7 مليون جنيه بجمارك السلوم

تمكنت الإدارة العامة للجمارك بمنفذ السلوم البري، برئاسة خالد الشبريسي، من إحباط محاولة تهريب شحنة هواتف محمولة، تُقدر قيمتها بنحو 2.7 مليون جنيه، مع سائق مصري قادم من ليبيا، بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الشحنة المهربة

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان رسمي مساء اليوم السبت، أنه بناءً على معلومات مفادها اعتزام المدعو «ر. ع.»، سائق مصري الجنسية، قادم من ليبيا، تهريب كمية من البضائع الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء هذه المعلومات.

ضبط 419 هاتفاً داخل مخبأ سري بالسيارة

وأضاف البيان أنه تم ترقب وصول السيارة إلى منفذ السلوم البري، وعرضها على جهاز الكشف بالأشعة، فتلاحظ وجود مخزن سري أسفل صندوق السيارة وأعلى الشاسية، وتم تشكيل لجنة مشتركة للمعاينة، فتبين وجود كمية من البضائع غير خالصة الضرائب والرسوم، مخبأة داخل المخزن السري بالسيارة.

وبالعرض على محمد عبدالعظيم، مدير إدارة الوارد، أمر بتشكيل لجنة لكشف وجرد المضبوطات، ضمت كلاً من أحمد حسن، وعبدالسلام سعد، مأموري الحركة، ومحمد حنفي، رئيس قسم الأمن الجمركي، ومحمد بدر الصباح، من مكافحة التهريب، بحضور سعيد عبدالنبي عنب، مدير إدارة التعريفة، وتبين وجود 419 جهاز هاتف محمول ماركات مختلفة، داخل مخبأ سري بالسيارة يصعب الوصل إليه.

وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات 2 مليون و699 ألف 500 جنيه، بينما بلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة عليها 5 ملايين و399 ألف جنيه.

وقرر محمد إبراهيم الوكيل، مدير جمرك السلوم، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر ضبط جمركى برقم 123 لسنة 2022، وحرر المحضر أحمد نور الله، وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن جمرك السلوم، وقام بتحريزها عيد زهران.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة حنان شوقي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.