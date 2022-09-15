«تنظيم النقل»: أوزان جديدة للشاحنات في منفذ السلوم

تلقت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات خطابًا من المهندس السيد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بخصوص نتائج الاجتماع التنسيقي المصري الليبي في مجالات النقل البري والبحري، إذ أوضح الخطاب أنّ اللقاء الثنائي أسفر عن قيام الجانب المصري بالبدء في اتخاذ إجراءات ضبط الأوزان الزائدة على منفذ السلوم.

وكشف المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، عن أنّ الخطاب الذي تلقت الشعبة نسخة منه، يوضح أن الجانبين المصري والليبي اتفاقا على ألا تتجاوز الأوزان المسموح بها في التشريع الليبي حد أقصى 10 أطنان للمحور المفرد، و16 طنًا للمحور المزدوج، يشمل وزن البضاعة والمركبة.

الحمولات المقررة للشاحنات

وشددت الشعبة بضرورة التنبيه على ملاك وسائقي وشاحني الشحنات المنقولة برًا إلى الجمهورية الليبية أو العابرة، بالالتزام بالحمولات المقررة طبقًا للتشريع الليبي.

من ناحية أخرى، أرسل جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، لشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية في الإسكندريه بضرورة التنبيه على سائقي الشاحنات المصرية المتوجهة للأراضي السودانية بضرورة الالتزام بالتدابير اللازمة لحفظ حقوق الناقلين المصريين لدى التجار بين مصر والسودان، بسبب إغلاق الطرق الرابطة بين مصر والسودان طريق «شريان الشمال» من قبل المحتجين السودانيين وتضرر سائقي الشاحنات المصرية.

تقليص التدفقات التجارية

وطالب رئيس الوزراء، في وقت سابق، بتقليص التدفقات التجارية المتجه برًا إلى جمهورية السودان في التوقيت الحالي ولحين إشعار آخر.