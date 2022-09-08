20 صورة تروي قصة 70 عاما من حكم الملكة إليزابيث لبريطانيا

توفيت إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا عن عمر يناهز 96 عامًا، بعد أن عاصرت 15 رئيس وزراء بريطانيًا والتقت بـ13 رئيسًا للولايات المتحدة، وشهدت تقلص الإمبراطورية البريطانية وظهور العولمة، كما قامت بدور في دعم استقرار البلاد خلال أوقات من عدم اليقين، ومشكلات العائلة المالكة، ونستعرض أهم الأحداث خلال 70 عامًا من حكم وحياة إليزابيث الثانية، بالصور، وذلك بحسب صحيفة واشنطن بوست الامريكية

1947 إليزابيث في جنوب أفريقيا

الأميرة إليزابيث في جولة في جنوب أفريقيا، التي كانت جزءًا من الإمبراطورية البريطانية في ذلك الوقت، عندما بلغت من العمر 21 عامًا وأدلت بأحد خطاباتها العامة.

1953 التتويج

تم تسريع طريق إليزابيث إلى العرش بتنازل عمها والوفاة المبكرة لوالدها الملك جورج السادس، وأصبحت ملكة في فبراير 1952، عن عمر يناهز 25 عامًا، وكان عمرها 27 عامًا وقت تتويجها الرسمي في يونيو 1953.

1957 أول زيارة ملكية لأمريكا

قامت الملكة إليزابيث بأكثر من 90 زيارة، بالإضافة إلى السفر على نطاق واسع في الكومنولث البريطاني، وزارت الرئيس هاري إس ترومان في عام 1951 عندما كانت أميرة، لكنها قامت بأول زيارة دولة للولايات المتحدة بصفتها ملكة في عام 1957، حيث التقت بالرئيس دوايت أيزنهاور للاحتفال بالذكرى الـ350 لأول مستوطنة إنجليزية دائمة في جيمستاون ، فرجينيا

1957 أول تصريحات متلفزة لها بمناسبة عيد الميلاد

لم تجر الملكة إليزابيث الثانية مقابلة صحفية قط، لكنها وجدت طرقًا للتواصل مع رعاياها، بما في ذلك من خلال عنوانها السنوي في عيد الميلاد، وهو جزء أساسي من تقاليد العطلات البريطانية.

1965 البيتلز في قصر باكنجهام

زار فريق البيتلز قصر باكنجهام في لندن في 26 أكتوبر 1965، ومنحت الملكة ميداليات الشرف لأيقونات ثقافة البوب ​​البريطانية.

1966 كارثة منجم أبرفان

تميز عهد الملكة بلحظات من الحداد الوطني، وفي 21 أكتوبر 1966، انهار الجليد على منجم الفحم وفوق قرية ويلفان في أبرفان الويلزية، مما أسفر عن مقتل 144 شخصًا، معظمهم من الأطفال في المدرسة.

1969 زيارة رواد فضاء أبولو 11

قام الأمريكيون نيل أرمسترونج ومايكل كولينز وباز ألدرين، أول من هبط على سطح القمر، بجولة عالمية للنوايا الحسنة، وزاروا قصر باكنجهام في 14 أكتوبر 1969.

1979 أول جولة ملكية

كسرت الملكة إليزابيث الثانية قرونًا من التقاليد ورحبت بالناس عن قرب في جولة ملكية لأستراليا ونيوزيلندا في عام 1970.

1981 زواج تشارلز وديانا

حفل زفاف خيالي لابنها الأكبر ووريثها الأمير تشارلز إلى ديانا سبنسر في 29 يوليو 1981 وسط لندن، بينما قدرت بي بي سي أن 750 مليون شخص حول العالم يشاهدون التليفزيون.

1986 أول ملك بريطاني يزور الصين

في أكتوبر 1986، أصبحت إليزابيث أول ملك بريطاني يزور الصين.

1986 استضافة نيلسون مانديلا

وصل رئيس جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا إلى بريطانيا فى يوليو عام 1996 في زيارة دولة استغرقت أربعة أيام، وفي كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان، ندد بالعنصرية ووصفها بأنها «آفة على الضمير الإنساني».

1997 وفاة ديانا

لا يزال بإمكان الملايين تذكر عام 1997 عندما علموا بوفاة الأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس.

2007 الذكرى الـ50 لأول بث تليفزيوني

في عام 2007، احتفلت الملكة بخمسين عامًا من بث عيد الميلاد بأسلوب عصري، ونشرت الخطاب على موقع «يوتيوب».

2012 أولمبياد لندن

فاجأت الملكة الجماهير في أولمبياد لندن 2012 بظهورها في فقرة افتتاحية درامية إلى جانب شخصة الجاسوس البريطاني الأكثر شهرة، جيمس بوند ، الذي أداه الممثل دانيال كريج.

2020 تراجع هاري وميجان

بحلول عام 2020، أعلن الأمير هاري وزوجته الممثلة الأمريكية ميجان ماركل أنهما يشعران بأن وسائل الإعلام تلاحقهما وأنهما سيتراجعان عن واجباتهما الملكية.

2021 وفاة الأمير فيليب

كانت إليزابيث متزوجة من فيليب لمدة 73 عامًا عندما أعلن قصر باكنجهام وفاته في 9 أبريل 2021، وحضر جنازته، وسط وباء فيروس كورونا، فقط أفراد الأسرة المقربون والأصدقاء.

2022 اليوبيل البلاتيني

كانت المسيرات والحفلات والعطلات الرسمية بمثابة اليوبيل البلاتيني للملكة، والذي احتفل بإليزابيث كأول ملكة بريطانية ووحيدة تصل إلى 70 عامًا على العرش.

2022 آخر واجب عام

رسميا استقبلت الملكة رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس في بالمورال ودعتها لتشكيل حكومة جديدة في 6 سبتمبر، وكان هذا آخر إجراء دستوري كبير لها قبل وفاتها بيومين.