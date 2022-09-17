رئيس كازاخستان يوقع مرسوما بإعادة تسمية العاصمة إلى أستانا

ذكرت الرئاسة الكازاخية، أن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، وقع اليوم، مرسوما يقضي بإعادة تسمية عاصمة البلاد نور سلطان إلى أستانا.

وذكرت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية، أن المرسوم نافذ المفعول اعتبارا من توقيعه.

برلمانيون قدموا اقتراحا بإعادة استخدام اسم العاصمة السابق

يذكر أن برلمانيون قدموا اقتراحا بإعادة استخدام اسم العاصمة الكازاخية السابق أستانا، وتم إدراج القرار في مشروع قانون دستوري بموافقة رئيس الدولة.

وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وافق على استعادة الأسم السابق لعاصمة البلاد، وتسميتها أستانا بدلا من نور سلطان بعد ثلاث سنوات فقط من تسميتها بالاسم الأخير، تكريما للرئيس نور سلطان نزارباييف، أول رئيس للبلاد.