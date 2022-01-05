رئيس كازاخستان: عصابات إرهابية تنظم الاحتجاجات واستولت على طائرات

وصف رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، منظمي الاحتجاجات التي تشهدها بلاده منذ أيام، وأدت لإعلانه اليوم حالة الطوارئ، بأنهم عصابات إرهابية، تلقوا تدريبات خطيرة في الخارج، مشيرة إلى أنهم استولوا على أشياء كبيرة من بينها طائرات.

رئيس كازاخستان: عصابات إرهابية تلقت تدريبات خطيرة بالخارج تُنظم الاحتجاجات

وقال توكاييف خلال مؤتمر، اليوم، إن منظمي الاحتجاجات في ألماتي عصابات إرهابية، موضحا أن هذه العصابات الإرهابية التي تنظم الاحتجاجات في كازاخستان تلقت تدريبات خطيرة بالخارج، حسب قوله.

وأضاف الرئيس الكازاخستاني، أن عصابات إرهابية، وراء الاحتجاجات سيطرت على أشياء كبيرة من بينها طائرات، مؤكدا أن الاحتجاجات هي عمل عدائي وهجوم على سلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، ناشد توكاييف قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي للمساعدة، بعد أن وصف أعمال الشغب في كازاخستان بالعدوان الخارجي، حسب ذكرت وكالة سبوتنيك كازخستان.

فرض حالة الطوارئ في كازاخستان بعد مظاهرات وأعمال شغب

وفرض رئيس كازاخستان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، على خلفية المظاهرات وأحداث الشغب، التي رافقتها، بسبب الاحتجاجات على زيادة مضاعفة في أسعار غاز البترول المسال.

واتسع نطاق الاحتجاجات في ألما آتا، ليشمل مدنا أخرى، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية، واحتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو، في منطقة مانغيستاو وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان، على زيادة مضاعفة في أسعار الغاز المسال.

إقالة الحكومة في كازاخستان والتراجع عن رفع أسعار الغاز

وأقال رئيس كازاخستان، الحكومة، وأمر بتشكيل لجنة لتلبية مطالب المتظاهرين وخفض أسعار الغاز، غير أن الاحتجاجات امتدت إلى مدن أخرى أيضا، ففي ألما آتا، أكبر مدينة وأول عاصمة للبلاد، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية.

ودعا رئيس كازاخستان المواطنين للتحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء ما وصفه بالاستفزازات من الداخل والخارج.