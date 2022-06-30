رئيس كازاخستان يقترح إرسال قوات حفظ سلام من بلاده إلى لبنان

تقدم رئيس كازاخستان «قاسم جومارت توكاييف»، باقتراح إلى البرلمان لإرسال قوة من جيش بلاده للعمل ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

اقتراح رئيس كازاخستان

ووفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية، قام وزير الدفاع «رسلان زاكسيليكوف»، بتلاوة اقتراح الرئيس أمام البرلمان وجاء فيه: «أقترح إرسال وحدة حفظ سلام تابعة لقواتنا المسلحة يبلغ قوامها الإجمالي نحو 430 عسكريا، للمشاركة في بعثة الأمم المتحدة متعددة التخصصات لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وفي بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي جمهورية مالي، وفي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان».

مخاطر وتحديات

ويرى «توكاييف»، أن الأحداث الأخيرة في المنطقة والعالم تشهد على مخاطر وتحديات جديدة للأمن الإقليمي والوطني، وبعضها قد يتطلب ردا عسكريا، مشددًا على أن مسألة زيادة تعزيز المهارات القتالية للقوات واكتساب الخبرة العملية في مواجهة التهديدات الحديثة، باتت تكتسب أهمية خاصة.

وأضاف: «في هذا السياق، أرى أنه من المناسب توسيع مشاركة القوات المسلحة لكازاخستان في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».