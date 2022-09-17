السيسي يتابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات «النقل».. بينها القطار الكهربائي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل.

150 شركة وطنية تعمل في إنشاء الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

وأضاف راضي أن هناك 150 شركة وطنية تعمل في إنشاء الخط الأول من القطار الكهربائي السريع بحجم عمالة حوالي 100 ألف عامل من مختلف التخصصات.