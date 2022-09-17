وزير التموين: الرئيس السيسي يقدم دعما حقيقيا لحماية الملكية الفكرية

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّ مصر لديها قوانين حماية الملكية الفكرية منذ عشرات السنوات، لافتا إلى أنَّ من يشاهد الاقتصاد العالمي يرى حجم عائد المشروعات القائمة على براءة الاختراع.

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

وأضاف مصيلحي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي ينظمه المجلس الأعلى للإعلام، حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، أنَّ الاقتصاد المعتمد على الفكر والابتكار أصبح جزءا أساسيا في عملية التنمية، متابعًا «لدينا في وزارة التموين، العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية لتسجيل النباتات، وكذلك في وزارة التعليم العالي، ووزارات الثقافة والسياحة، والزراعة».

واستكمل وزير التموين، أنَّ مصر بها نحو 10 قوانين لحماية الملكية الفكرية، ولابد من وحدة هذه القوانين من خلال الإطار التشريعي، مشددًا على أهمية رفع الوعي المجتمعي لحقوق الملكية الفكرية وأهميتها، سواء للمؤلف أو صاحب اللوحة، والمراكز البحثية أو غير ذلك.

حقوق الملكية الفكرية

وأشار وزير التموين إلى أنَّ مصر مليئة بالمبدعين في الفكر الكتابي والتصميمات والعمل الإذاعي والسينما، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الحقيقي لملف حماية الحقوق الملكية الفكرية

يستعرض المؤتمر الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تمّ إعدادها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية لـ الملكية الفكرية للتنمية، و«رؤية مصر 2030»، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وتحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.ّ