بالأسماء.. الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرًا جديدًا

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم صباح اليوم السبت، أوراق اعتماد 13 سفيرًا جديدًا، وهم:

1. كاثرين نوروجين كونجي سفيرة جمهورية مالاوي.

2. أوك سارون سفير مملكة كمبوديا.

3. ميكولا ناهورني سفير جمهورية أوكرانيا.

4. حسن إبراهيم موسى سفير جمهورية إثيوبيا.

5. روبيرتو خيراردو إيبرت جروب سفير جمهورية شيلي.

6. سوشيل كومار لامسال سفير جمهورية نيبال.

7. إنغريد آمر سفيرة جمهورية إستونيا.

8. بولي إيوانو سفيرة جمهورية قبرص.

9. إيفان يوكل سفير الجمهورية التشيكية.

10. غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت.

11. ساشو بودلسنيك سفير جمهورية سلوفينيا.

12. أكسيل كارستن وابنهورست سفير أستراليا.

13. ألبارو إيرانثو جوتييريث سفير مملكة إسبانيا.

الرئيس السيسي يرحب بالسفراء الجدد

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بالسفراء الجدد بالقاهرة، وعبر سيادته للسفراء عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة، واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.