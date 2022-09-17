الجارديان: مصرع وإصابة 3 أشخاص في قصف أوكراني على قرية روسية

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران اليوم؛ إثر قصف أوكراني لقرية في روسيا، وفقا لما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن وكالة رويترز للأنباء.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن السلطات المحلية قولها إن الهجوم المزعوم وقع في مدينة بيلغورود غير البعيدة عن الحدود مع أوكرانيا.

فيما لم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير الواردة عن القصف.

أوكرانيا تستعيد 6 آلاف كيلومتر من أراضيها

ونجحت القوات الأوكرانية في استعادة نحو 6 آلاف كيلومتر من الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها روسيا منذ بدء الحرب، وذلك خلال هجوم مضاد شنه الجيش الأوكراني.

الحرب الروسية الأوكرانية

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرضت عدة دول غربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

وأجريت عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني لم تسفر عن نتائج قبل أن تتوقف حتى الوقت الحالي.