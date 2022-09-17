أسعار عمرة المولد النبوي 2022 في مصر.. تبدأ من 25 ألف جنيه

مع اقتراب المولد النبوي الشريف، الذي يحل يوم السبت الموافق 8 أكتوبر المقبل، يشتاق الكثير من المسلمين لأداء مناسك العمرة في نفس اليوم، لذلك ترتفع نسب البحث على المحركات العالمية عن أسعار عمرة المولد النبوي 2022 في مصر، خاصة في ظل الإجراءات التي أعلنت عنها المملكة السعودية للراغبين في أداء المناسك المقدسة، مثل ضرورة الحصول على شهادة التطعيم من كورونا.

وفي السطور التالية، تنشر موقع جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي ينشرها على مدار اليوم، أسعار عمرة المولد النبوي 2022 في مصر، وفق فتحى عازي رئيس شعبة السياحة بالغرفة التجارية بالقاهرة في السطور التالية:

أسعار عمرة المولد النبوي 2022 في مصر

وقال فتحي غازي في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إن أسعار عمرة المولد النبوي والتي من المقرر أن تبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر تتراوح ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي والذي تتراوح مدته ما بين 10 إلى 15 يوماً.

وأوضح أن تلك الأسعار قد تتغير بناءً على سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

أسعار عمرة المولد النبوي في شركات السياحة

أما شركات السياحة فقد أعلنت عن عدة مستويات لعمرة المولد النبوي والتي جاءت كالآتي:

برنامج عمرة للعام 1444 – 2022 فئة 3 نجوم اقتصادي، يبدأ من 28 ألف جنيه للإقامة في فنادق قريبة من الحرم في غرف رباعية وثلاثية، وحتى 33 ألف جنيه للغرف الثنائية.

بينما يبدأ برنامج العمرة الـ 5 نجوم من 34 إلى 38 ألف جنيه.

مع العلم أن تلك الأسعار تشمل سعر تذكرة الطيران ذهاب وإياب، واستخراج التأشيرة، والانتقالات بأوتوبيسات مخصصة، ومشرف خلال فترة أداء المناسك المقدسة.

الأوراق المطلوبة لأداء مناسك العمرة

وجاءت الأوراق التي تطلبها شركات السياحة من الراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة كالآتي:

- جواز سفر المعتمر على أن يكون صالحا لمدة 6 أشهر من تاريخ السفر.

- تقديم 2 صورة شخصية خلفية بيضاء، مقاس 4 في 6.

- شهادة صحية حديثة.

- شهادة تثبت خلو المعتمر من الأمراض المزمنة، والمعدية ومعتمدة من أحد مستشفيات وزارة الصحة.

- شهادة تطعيم لقاح كورونا كيو آر كود، من أحد المعامل المعتمدة.

- تصريح سفر لمن هو في سن التجنيد.