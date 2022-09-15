شركات السياحة: إقبال ضعيف على حجز عمرة المولد النبوي وسط نشاط السماسرة

قال أحمد البكري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إحدى الغرف التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ إقبال المواطنين على حجز عمرة المولد النبوي التي ستبدأ رحلاتها أول أكتوبر المقبل لا زال ضعيفًا، حتى الآن بالرغم من قرب موعد انطلاق رحلات العمرة رسميا بموسم العمرة الجديد 1444 هجريا.

السماسرة ينظمون رحلات العمرة حاليا بالمخالفة للقانون

وأرجع البكري في تصريح لـ«الوطن»، أسباب تراجع إقبال المواطنين المصريين على أداء عمرة المولد النبوي حتى الآن إلى العديد من الأسباب في مقدمتها قيام السماسرة بتنظيم رحلات عمرة حاليا للمواطنين بالرغم من أن قرار مجلس الوزراء الصادر الشهر الماضي حدد أن أولى رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق مطلع الشهر المقبل، فضلًا عن عدم إعلان وزارة السياحة والآثار عدد تأشيرات العمرة المقررة هذا الموسم ما جعل غالبية الشركات ترجئ إعلان أسعار برامجها لحين معرفة الأعداد بشكل نهائي، لافتا إلى أن أعداد المعتمرين قد ترتفع خلال الأسابيع المقبلة.

وتابع: «السماسرة استغلوا استصدار السعودية تأشيرات العمرة لأي فرد في العالم بنظام تأشيرة b2c، وقاموا بتنظيم رحلات عمرة للمواطنين حاليا وسط تجاهل تام لقانون البوابة المصرية للعمرة الذي يحظر تنظيم أية رحلة عمرة بعيدا عن البوابة».

ولفت إلى أن مطار القاهرة يكتظ يوميا بمئات المواطنين المسافرين للعمرة بهذه الطريقة، مطالبا السلطات المصرية بتفعيل القانون ومنع هؤلاء السماسرة من تنظيم تلك الرحلات والتي تضيع على الاقتصاد المصري مئات الملايين من الجنيهات سنويا.

أعداد المعتمرين هذا العام

ودعا «البكري»، وزارة السياحة والأثار لسرعة إصدار الأعداد النهائية لتأشيرات العمرة وذلك حتى يتسنى لشركات السياحة الإعلان عن الأسعار النهائية لأسعار برامج العمرة، لافتا إلى أن الأسعار التي أعلنتها العديد من شركات السياحة لبرامج عمرة المولد النبوي هي أسعار استرشادية قد يتم تعديلها وفقًا لأعداد تأشيرات العمرة، وأيضا حال تغير في سعر صرف العملة.