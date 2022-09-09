أسعار عمرة المولد النبوي 2022.. البرنامج الاقتصادي بـ 30 ألف جنيه

بدأت شركات السياحة المصرية، الإعلان عن أسعار عمرة المولد النبوى 2022 والمقررة في الإسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، وقال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ أسعار برامج العمرة التى أعلنتها الشركات بالنسبة للبرنامج الإقتصادي «10 و15 يومًا»، تراوحت ما بين 25 و30 ألف جنيه.

أسعار عمرة المولد النبوى 2022 قد تشهد تعديلا

وأضاف لـ«الوطن»، أن أسعار عمرة المولد النبوي 2022 والتي تم إعلانها من قبل الشركات قد تشهد تغيرا قبل بدء الرحلات حال ارتفاع أسعار تذاكر الطيران عن الأسعار التقديرية التي على أساسها حددت الشركات تلك الأسعار، أو حال ارتفاع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري قبل إبرام الشركات تعاقدتها مع الفنادق التي سيقيم بها المعتمرون بمكة المكرمة والمدينة المنورة .

عدد تأشيرات العمرة

وأشار إلى أنه حال إقرار وزارة السياحة والآثار بتخصيص عدد قليل من تأشيرات العمرة خلال موسم العمرة للعام الهجري 1444 هجريا، فإنّ أسعار برامج العمرة 2022 قد ترتفع عن الأسعار التي أعلنتها بعض الشركات حاليا حيث ستتجاوز الأسعار حينها حاجز الـ 30 ألف جنيه.

وأوضح أن غالبية شركات السياحة لم تنته حتى الآن من إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة، لافتا إلى أن أخر موعد لتوثيق عقود وكالة العمرة سيكون يوم 21 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أنه لا يمكن لشركات السياحة الإعلان عن تنظيم العمرة أو تحديد أسعار البرامج إلا بعد الإنتهاء من عملية توثيق عقود وكالة العمرة.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار أعلنت أن مرحلة توثيق عقود وكالة العمرة ستبدأ من يوم 21 أغسطس الماضي ولمدة شهر على أن تنطلق أولى رحلات العمرة لهذا العام خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.