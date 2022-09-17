«الأزهر»: اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبناء المصريين بالخارج

اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبناء المصريين في الخارج للعام الدراسي 2021/2022.

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية بالخارج

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادتين الابتدائية والإعدادية 100%، ووجّه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، فضلا عن نشر نتيجة كل صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للطلاب المصريين في الخارج.