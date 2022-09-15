الأزهر يشارك في معرض النيابة الإدارية للكتاب للعام الثاني على التوالي

انطلقت اليوم، فعاليات معرض النيابة الإدارية للكتاب، في نسخته الثالثة بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل، المقام حتى يوم 23 سبتمبر الجاري، بمشاركة الأزهر الشريف والهيئة العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة، والعديد من الهيئات الثقافية ودور النشر الكبرى بمصر والشرق الأوسط.

ويشارك الأزهر، بالعديد من الإصدارات والدوريات والحوليات العلمية، التي تضم إصدارات جديدة في قضايا متنوعة، تتناول محاور مهمة، تمس اهتمامات الجمهور بمختلف فئاته، وتجيب على كثير من الأسئلة التي تدور في أذهانهم.

إصدارات عديدة بجناح الأزهر

ويتضمن جناح الأزهر في المعرض، عددا من الإصدارات العامة لهيئة كبار العلماء ومركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، ومركز الأزهر للترجمة، الذي يعرض نماذج من ترجماته، لمواجهة ظاهرة العنف والإسلاموفوبيا ونشر الصورة الحقيقية للإسلام، وركنا خاصا للخط العربي، لتعليم رواد المعرض فنون كتابة الخط العربي وجمالياته.

حضر حفل الافتتاح الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والمستشار عبدالرؤوف موسى، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ولفيف من كبار الزوار والضيوف.

تأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض النيابة الإدارية للكتاب، للعام الثاني على التوالي، استكمالا لسلسلة مشاركاته الناجحة في معارض الكتاب بالقاهرة والإسكندرية، والتي قدم فيها الأزهر الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والندوات اضطلاعا منه بدوره العلمي والتوعوي.