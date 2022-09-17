نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بمشروعات كلية الهندسة الزراعية بمعرض «صحاري»

زار الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، جناح كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر بمعرض صحاري في دورته الـ34 للمعرض الزراعي الدولي في إفريقيا والشرق الأوسط، الذي يتضمن عرضًا للأبحاث العلمية والبحثية ومشاريع التخرج الطلابية لأبناء الكلية.

مشاريع صديقة للبيئة

وأشاد نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب، بالمشاريع البحثية التي تم شرح آلية عملها من خلال الطلاب، والتي تضمنت مشاريع صديقة للبيئة، ومنها: إنارة المباني بالطاقة الشمسية، إضافة إلى مشروع تحلية المياه، وأيضا مشروع مواجهة القوارض مشروع صديق للبيئة.

وتفقد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، يرافقه الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، الجناح الذي افتتحه الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، الأسبوع الماضي، وكان في استقبالهما الدكتور سمير حافظ، عميد الكلية.

وخلال الجولة شاهد نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب الثورة العلمية والتكنولوجيا التي تجسدت على أرض الواقع بجهود أبناء الكلية، من خلال التصميمات المعروضة في جناح كلية الهندسة الزراعية بمعرض صحاري في دورته الـ 34 للمعرض الزراعي الدولي في إفريقيا والشرق الأوسط، والتي أبهرت جميع المترددين على جناح كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر.

جناح كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر

ووعد «صديق» باستثمار هذه المشاريع، التي تعد إضافة قوية لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر على حد قوله.

جدير بالذكر، أن جناح كلية الهندسة الزراعية بمعرض صحاري الدولي، قام بزيارته العديد من عمداء ووكلاء الكليات بجامعة الأزهر، وفي مقدمتهم الدكتور محمد مهني عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور هشام صبح عميد كلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتورة خلود حسام عميدة كلية التجارة بنات جامعة الأزهر بأسيوط، إضافة إلى لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.