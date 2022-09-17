نقل فريد الديب إلى المستشفى.. وأسرته لـ«الوطن»: حالته متدهورة

علمت «الوطن» من مصدر مقرب من المحامي الشهير فريد الديب، أنه أصيب اليوم السبت، بوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهو الآن يخضع تحت الرعاية الطبية.

وأكد أحد أفراد أسرته في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حالته الصحية ما زالت متدهورة بسبب معاناته من مرض اللوكيميا «سرطان الدم»، وتم وضعه داخل العناية المركزة.

معاناته مع المرض

وفي وقت سابق، تدهورت حالة المحامي فريد الديب الصحية، نتيجة الإصابة بالمرض في الآونة الأخيرة، بعد معاناته من مرض السرطان في الدم، ما أجبره على إعلان اعتزال الترافع في القضايا، والتفرغ لإعداد مذكرات النقض، وإدارة القضايا التي ستوكل إليه من داخل مكتبه.

طعن فريد الديب على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

وكان المحامي فريد الديب قد قدم مذكرة طعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، بالإعدام على المتهم محمد عادل، الذي قتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة وقبل دخولها امتحان نهاية العام، يوم 20 يونيو الماضي، بطعنها 19 طعنة.