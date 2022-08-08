فريد الديب يعلن استمراره في الدفاع عن قاتل نيرة أشرف: لن أنسحب

تحدث المحامي فريد الديب، اليوم، حول ما تردد من أنباء عن انسحابه من الدفاع عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، قائلًا إنَّها «لا أساس لها من الصحة، وأنَّها مجرد شائعات من شأنها تعطيل سير الإجراءات القانونية للطعن على الحكم».

وأكّد فريد الديب خلال بيان أصدره مكتبه، استمراره في الدفاع عن المتهم محمد عادل، قاتل زميلته الطالبة نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة في عز النهار، قبل أن تقضي محكمة جنايات المنصور بإعدامه شنقًا بعد إحالة أوراقه لفضيلة مفتي الجمهورية الذي كان رأيه موجب للقصاص شرعًا.

فريد الديب: مستمر في الدفاع عن محمد عادل

كما أوضح البيان أنَّ فريد الديب ما زال مستمرًا في دفاعه عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف، مضيفًا أنَّه من المقرر إيداع أسباب الطعن خلال هذا الأسبوع، وتحديدًا في آخر يوم محدد من قبل المحكمة للطعن على حكم الإعدام.

الحكم بإعدام المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف

ويأتي بيان مكتب المحامي فريد الديب عقب 33 يومًا من صدور الحكم بإعدام المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف، في انتظار تقديم محامي الدفاع طعن على الحكم في الآونة الأخيرة لتبحث محكمة النقض إمكانية إعادة النظر في الحكم من عدمها.