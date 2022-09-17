انتشال جثة شاب غرق في الساحل الشمالي

نجح فريق «غواصين الخير» المتطوعين من أبناء محافظة مطروح في انتشال جثمان شاب غرق في البحر بالساحل الشمالي أمام قرية الروضة السياحية في الكيلو 71 طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي الدولي بعد 24 ساعة من غرقه في البحر نتيجة فقدان توازنه خلال استحمامه، وجرى إبلاغ الجهات الرسمية وتحرير محضر بالواقعة.

غرق في الساحل الشمالي

وقال عبدالمجيد رمضان عبدالسميع ابن عام الشاب الغريق لـ«الوطن»، اليوم السبت الشاب يدعى عمر محمود عبدالسميع محمد عبدالواحد 22 سنة طالب غرق خلال استحمامه في البحر أمام شاطئ قرية الروضة السياحية وسادت حالة من الحزن بين أسرته».

وتابع: «الحمد لله أكرمنا الله بغطاسين متطوعين من محافظة مطروح ونزلوا في البحث عن الجثة وبعد عدة ساعات وجدوه في قاع البحر، وجرى انتشال الجثة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا التصريح بدفن الجثة في مقابر العائلة بعد الموافقة من جهات التحقيق».

«غواصين الخير» المتطوعون بمطروح

وقال الحاج محمد عوض من غواصين الخير المتطوعين بمطروح لـ«الوطن»، إنه فور ورود معلومات بوجود حالة غرق في الساحل الشمالي تحرك فريق من غواصين الخير المتطوعين من مطروح إلى موقع الحادث في الكيلو 71 وتم النزول والتعامل من خلال الغواصين المجهزين بجميع أجهزة الغطس والإنقاذ وجرى العثور عليه وإخراج الجثة في ظل وجود أهله الذين كانوا ينتظرون خروجه بفارغ الصبر لدفنه، ونعمل في كل مكان بالتعاون مع الغواصين المتطوعين من جميع المناطق في مطروح والإسكندرية وجميع المحافظات.