انتشال جثمان شاب غرق بشاطئ النخيل بعد 6 ساعات من البحث 

تمكنت قوات الإنقاذ النهري وفريق «غواصين الخير»، من انتشال جثمان شاب غرق في شاطئ النخيل بالإسكندرية صباح اليوم، رغم غلقه بقرار النيابة العامة منذ أكثر من عام، في واقعة هي الثالثة من نوعها خلال أسبوع، بعدما لقي شخصان مصرعهما بنفس الشاطئ خلال نوة غسيل البلح المنصرمة.

وتلقت قوات الإنقاذ النهري وفريق «غواصين الخير»، إخطارا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى أحمد أشرف بيومي، 21 سنة، من محافظة القاهرة، في شاطىء النخيل، عقب نزوله المياه صباح اليوم الخميس، وكثفت قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين البحث عن الجثمان.

6 ساعات من البحث عن الغريق

وأوضح، الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين فى الإسكندرية، أنه فور تلقيه دعوة، تم إبلاغ كل الغواصين بسرعة الوصول إلى مكان الغرق في شاطئ النخيل، أحد أخطر شواطئ غرب الإسكندرية، أملا في انتشال جثمان الشاب سريعا، وهو ما حدث حيث غرق الشاب في حدود السادسة صباحا وعُثر عليه ظهر اليوم، أي تم انتشاله بعد 6 ساعات من الغرق.

مخاطر شاطئ النخيل

وحذر «المالحي» في تصريحات لـ«الوطن» من مخاطر شاطئ النخيل التي جعلته من الشواطئ المغلقة، مشيرا إلى أنه يجب على جميع المصطافين عدم النزول به، وأن يتم الالتزام بتعليمات الغطاسين على الشواطئ حفاظا على حياتهم، وعدم التسلل لهذا الشاطئ مرة أخرى.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.