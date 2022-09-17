مصرع شاب غرقا في الساحل الشمالي.. وجهود مكثفة للبحث عن جثته

لقي شاب يدعى «عمر محمود عبدالسميع محمد»، 22 سنة، مصرعه غرقا في شاطئ بإحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، أمس الجمعة، وسط جهود مكثفة للبحث عن جثته وانتشالها.

الشاب غرق مساء أمس

وقال عبدالمجيد جمعة عبدالسميع، عم الشاب الغريق، لـ«الوطن»، اليوم السبت، إن نجل شقيقه غرق أمس الساعة 5 مساء خلال استحمامه في شاطئ قرية سياحية بالساحل الشمالي، مضيفا «ابن شقيقي طالب وله أشقاء وأسرته وكلنا في حالة حزن شديد عليه، ونبحث عن جثمانه لاسخراجه من البحر لنتمكن من دفنه، وقمنا بتحرير محضر بالواقعة، ولا توجد إمكانات هنا في القرية لانتشاله، وجار التعاون من أجهزة الإنقاذ النهري وغطاسين الخير المتطوعين».

انتظار انتشال غريق الساحل

وأضاف «جمعة»، أن البحر في الساحل الشمالي هادئ، و«أتمنى أن نجد جثمان عمر ونتمكن من انتشال جثته».