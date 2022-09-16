مصرع شاب غرقا في الساحل الشمالي بالإسكندرية

لقي شاب في العقد الثالث من العمر، مصرعه غرقا في أحد شواطئ الكيلو 71 غرب الإسكندرية، ما تبعه تكثيف قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين للبحث عن الجثمان.

تعود الواقعة إلى تلقي قوات الإنقاذ النهري وفريق «غواصين الخير»، إخطارا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى محمود الخطيب، 21 سنة، عقب نزوله في أحد شواطئ الكيلو 71 بالساحل الشمالي غرب الإسكندرية.

تفاصيل غريق الساحل الشمالي بالإسكندرية

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين في الإسكندرية، أنه فور تلقيه دعوة، فتم إبلاغ كافة الغواصين بسرعة الوصول إلى مكان الغرق أملا في انتشال جثمان الشاب سريعا.

محاولات البحث تبدأ صباحا

وأضاف «المالحي» لـ«الوطن»، أنه سيتم التوجه صباحا من أجل البحث عن جثمان غريق الإسكندرية في حال عدم ظهوره حتى الصباح، مطالبا من الجميع الالتزام بتعليمات الغطاسين على الشواطئ حفاظا على حياتهم.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.