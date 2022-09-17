مجدي البدوي: الحوار الوطني سيحل مشكلات العمال ويفك التشابكات

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، إن اختياره كمقرر مساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي ضمن الحوار الوطني جاء كتشريف لكل عمال مصر وليس لشخصه فقط، مشيرا إلى أن عمال مصر يسعوا إلى هذا الحوار منذ سنوات كثيرة خلت، لما فيه من آلية هامة لحل الكثير من التشابكات التي كانت موجودة خلال الفترات الماضية.

البدوي: عمال مصر يأملون الكثير من الحوار الوطني

وأضاف «البدوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الحوار الوطني سيتم فيه مناقشة قانون العمل من أجل إقراره، كما أن هناك الكثير من المشكلات التي يرغب عمال مصر في حلها ضمن مخرجات الحوار الوطني، «الحوار الوطني آلية مهمة بالنسبة لينا للعبور للجمهورية الجديدة بعد الانتهاء من الكثير من المشكلات العالقة لعمال مصر والنقابات المهنية والعمل الأهلي».

البدوي: سيكون الأداء أفضل للجميع

واستطرد: «المحاور الثلاثة الموجودة بداخل اللجنة ضمن الحوار الوطني فجميعهم يعانون عددا من المشكلات والقضايا العالقة، ولكن مع الجلوس ومناقشة المشكلات العالقة فسيسبب ذلك ارتياحا لكل تلك القطاعات، وبالتالي فسيكون الأداء أفضل للجميع».

وأوضح أن دور المقرر أو المقرر المساعد ضمن الحوار الوطني هو سماع المشكلات ووجهات النظر ومن ثم وضع الحلول المناسبة بخصوص القضايا التي سيتم طرحها، «أي حد يدعينا لازم نروحله، وهيكون فيه جلسات مخصصه بشكل منظم داخل اللجنة، ولو حد تاني حب يسمع أو يقول فإحنا مش هنقفل الباب، وسنستمع للجميع».

وتابع: «النمط الوظيفي لدينا يتغير باستمرار، وكله بيعتمد على التكنولوجيا والمعلومات، وبالتالي فيجب أن يتم تطوير مراكز التدريب بشكل كبير، لأننا للأسف لدينا بعض مراكز التدريب التكنولوجيا المستخدمة فيها من السبعينات والثمانينات».