إصابة 3 عمال في انقلاب توكتوك داخل ترعة ببني سويف

أصيب 3 عمال، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب توكتوك بترعة جانبية بقرية القضابي التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالحادث.

انقلاب توكتوك في ترعة ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب توكتوك في ترعة بقرية القضابي بمركز الفشن، أسفر عن إصابة 3 عمال، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

أسماء المصابين وحالتهم

دفع مرفق هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أحمد صادق، بسيارتين إسعاف إلى موقع حادث بني سويف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

واستقبلت مستشفى الفشن المركزي المصابين في الحادث، وهم: مصطفى صالح محمد، 29 عامًا، مصابًا بإشتباه كسر بالقدم اليسرى، أمين عباس عثمان 30 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، أحمد سالم محمد، 29 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، جميعهم مقيمين قرية القضابي.

وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.