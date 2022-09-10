إصابة 5 عمال في انقلاب سيارة نقل بمنشأة القناطر

أصيب 5 أشخاص، صباح اليوم، في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بعمال كانوا في طريقهم إلى عملهم، بمنطقة منشأة القناطر في محافظة الجيزة.

المصابون كانوا في طريقهم إلى العمل بإحدى المزارع

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، واللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة نقل بطريق برقاش في منشأة القناطر.

وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة نقل كانت تنقل عمال إلى إحدى المزارع، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى، وجرى إخطار اللوائين علاء فتحي وأحمد خلف، نائبا مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

نصائح لتجنب حوادث السير

وتقدم الإدارة العامة للمرور، عددًا من النصائح للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق، ومن أبرزها فحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، والتأكّد من حالة المحرك، وبيان إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه، ووجود مياه التبريد بشكل مستمر داخل السيارة.