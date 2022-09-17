جمال الكشكي: النقاشات خلال جلسة الحوار الوطني الحالية مبشرة

قال جمال الكشكي، الكاتب الصحفي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن ما حدث اليوم، من اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني لوضع اللائحة لإجراءات عمل اللجان الفرعية، قد بدأ عمله الساعة 2 ظهر اليوم، ومستمر حتى تلك اللحظة، مشيرا إلى أن النقاشات خلال الجلسة الجارية حاليا مبشرة، وحظى بحضور 3 من مقررين العموم ومقررين مساعدي مقرري العموم.

تلاحم مجلس الأمناء وحماسة مقرري اللجان

وأضاف «الكشكي»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن النقاش تضمن الحديث حول التلاحم ما بين مجلس الأمناء والحماسة من قبل مقرري العموم ومقرري العموم المساعدين في إقبالهم بشغف نحو بدء جلسات الحوار، وكذا عصف ذهني شهده الاجتماع بين مجلس الأمناء والمقررين العموم ومقررين مساعدي العموم في تقديم أفكار ورؤى ونقاشات مبشرة وإيجابية تصب في المصلحة العامة.

الحرص الشديد على بناء الثقة

واستطرد: «تم النقاش حول مدونة سلوك لعمل المقررين والمقررين المساعدين خلال الفترات المقبلة، كما أن هناك بانوراما كبيرة على مائدة الحوار وشملت العديد من القضايا والملفات والخطوات، وجميعها انطلقوا من الحرص الشديد على بناء الثقة، وهي الفلسفة التي أنطلق منها الرئيس السيسي مع إطلاقه للحوار الوطني».

وأوضح أن النقاش يضع القواعد والمبادئ الرئيسية، ولكن المخرجات والنتائج الهادفة تعتمد على تحديد الأهداف من الجلسات كلا على حسب تخصصه، «لو بنتكلم على مشروع مباشرة الحقوق السياسية فنحن أمام عتاولة من المتخصصين مثل الدكتور علي الدين هلال وغيره، وبناء على ما يقرره مجلس الأمناء بالتشاور فبعد الانتهاء من هذا البند فنستطيع الحديث عن مخرجات الحوار الوطني».

وتابع: «نحن أمام هدف وطني مفتوح للجميع يقبل بمشاركة كل الأطياف السياسية والقوى السياسية طالما كان لها ممثل أو متحدث يناسب للملفات المطروحه، ولديهم من التخصصات ما يساعد للوصول للفكرة، والقاسم المشترك في جلسة اليوم هو البحث عن أي شيء يصب في المصلحة العامة للدولة المصرية، ومجلس الأمناء منعقد بشكل دائم».